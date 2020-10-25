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25 октября 2020, 18:43 7

В "Слуге народа" рассказали, как будут считать голоса опроса Зеленского

25 октября 2020, 18:43 7
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Результаты опроса могут обнародовать уже завтра, 26 октября
Результаты опроса могут обнародовать уже завтра, 26 октября
Фото: E.Sarakhman
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Ответы на пять вопросов от президента Владимира Зеленского будут считать в Киеве в 10 специальных помещениях.

Об этом изданию "Страна.юа" рассказал спикер проекта "5 вопросов от президента" Артем Гагарин, передает RegioNews.

Именно туда волонтеры будут привозить запломбированые коробки с анкетами.

Там эти пломбы будут проверять, раскрывать. Затем отдельно разложат анкеты, исходя из ответов на первый вопрос - "да", "нет", повреждена ли анкета или человек вообще не голосовал", - рассказал Гагарин.

По его словам, результаты опроса будут внесены в специальную форму. Процедуру будут повторять еще четыре раза для каждого вопроса, а результаты отправят в специальный чат-бот.

Все анкеты и финальные бланки упаковали и отдали своему координатору. Следить за этим процессом можно онлайн, мы также будем проводить брифинг для СМИ", - отметил спикер.

Напомним, стало известно количество участков, возле которых проводится опрос Зеленского.

Также сообщалось, что в Чернигове на двух участках похитили ящики с бюллетенями Зе-опроса.

опрос Слуга народа Владимир Зеленский голосование бюллетень
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