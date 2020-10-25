Фальсификации на выборах в Борщаговской ОТГ: Как жители общины ловят на участках "туристов" (ВИДЕО)

Люди раздражены, потому что находят на избирательных участках "туристов", которых прописали в их квартиры

Люди раздражены, потому что находят на избирательных участках "туристов", которых прописали в их квартиры

Жители Борщаговской ОТГ возмущены из-за того, что обнаруживают на избирательных участках "политических туристов", якобы прописанных в их домах, которые приехали участвовать в фальсификации выборов.

Об этом сообщил кандидат на должность председателя Борщаговской ОТГ от "Слуги народа" Роман Гах на своей странице в Facebook, рассказывает RegioNews. "Люди раздражены, потому что обнаруживают на избирательных участках "туристов", которых прописали в их квартиры. В 2020-м году наблюдать такие "карусели" на выборах - это позорно. Старая власть сделала все, чтобы войти в историю Борщаговской ОТГ с пятном на репутации. Хотя, думают ли эти люди вообще о репутации", - написал Гах. Он призвал жителей Борщаговской общины идти на свои участки и проголосовать, пока еще есть такая возможность. "Напоминаю, что избирательные участки работают до 20:00. На улице тепло. Проголосуйте за свое будущее. После победы мы сделаем все, чтобы вы и мы навсегда забыли о таких грязных технологиях", - написал кандидат в председатели ОТГ. Напомним, ранее в Борщаговской ОТГ задержали "политического туриста", который должен был за 1000 грн проголосовать на местных выборах за партию "Батькивщина" и Алексея Кодебского на выборах главы Борщаговской ОТГ.

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