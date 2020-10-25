Меньше, чем в 2015 году: явка избирателей по состоянию на 16:00 составила 27%

В этом году количество избирателей, которые пришли проголосовать, рекордно низкое

В этом году количество избирателей, которые пришли проголосовать, рекордно низкое

Фото: из открытых источников

По состоянию на 16 часов явка граждан на местных выборах по всей Украине составила 27%.

Об этом сообщила председатель правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская, передает RegioNews.

Явка на 16:00 по всей стране, по данным гражданской сети "ОПОРА", составляет 27%. Погрешность 0,84%", - рассказала она.

Айвазовская отметила, что на прошлых местных выборах, которые проводились в 2015 году, явка по состоянию на 16 часов составила 36,2%.

Известно, что Центральная избирательная комиссия данных о явке избирателей по состоянию на 16:00 не публиковала. Как пояснили в Комиссии, ЦИК никогда не занималась оперативным сбором информации о явке на местных выборах в течение дня голосования.

Также в ЦИК рассказали, что данные могла бы автоматически передавать система "ИАС Выборы", однако на нее не выделили средства.

Информацию о явке избирателей мы собираем самостоятельно по собственной инициативе. Процесс обработки и обнародования этих данных отнимает много времени. Напоминаем, что о ходе голосования расскажет председатель ЦИК Олег Диденко в прямом эфире в 22:00", - заявили в Комиссии.

Напомним, ЦИК рассказала, в каких регионах самая высокая и самая низкая явка избирателей.