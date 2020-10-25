Взял не тот паспорт: мэр Львова Садовый не смог проголосовать

Городской председатель Львова пришел на участок с загранпаспортом

Городской председатель Львова пришел на участок с загранпаспортом

Фото: из открытых источников

Мэр Львова Андрей Садовый не смог проголосовать, поскольку взял с собой на участок загранпаспорт вместо паспорта гражданина Украины.

Об этом сообщает "Укринформ", передает RegioNews.

Это заметили члены участка и заявили, что с загранпаспортом он проголосовать не сможет.

Я не смог дома найти свой украинский паспорт, поэтому взял заграничный. Девушки сделали мне замечание, что можно голосовать только по украинскому", - сказал Садовый.

Он поблагодарил членов комиссии за бдительность.

Сейчас вернусь домой, буду искать. Пятеро малых (детей - ред.), не знаю, где мы его дели", - сказал Садовый.

Как пишет издание, на участок Садовый пришел с женой и младшим сыном, несмотря на предостережения не приводить детей. Мэр города пояснил, что "сыну дома самому скучно, а оставить его не с кем".

Напомним, полиция открыла 18 уголовных дел из-за нарушений в день голосования

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