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25 октября 2020, 15:19 19

Взял не тот паспорт: мэр Львова Садовый не смог проголосовать

25 октября 2020, 15:19 19
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Городской председатель Львова пришел на участок с загранпаспортом
Городской председатель Львова пришел на участок с загранпаспортом
Фото: из открытых источников
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Мэр Львова Андрей Садовый не смог проголосовать, поскольку взял с собой на участок загранпаспорт вместо паспорта гражданина Украины.

Об этом сообщает "Укринформ", передает RegioNews.

Это заметили члены участка и заявили, что с загранпаспортом он проголосовать не сможет.

Я не смог дома найти свой украинский паспорт, поэтому взял заграничный. Девушки сделали мне замечание, что можно голосовать только по украинскому", - сказал Садовый.

Он поблагодарил членов комиссии за бдительность.

Сейчас вернусь домой, буду искать. Пятеро малых (детей - ред.), не знаю, где мы его дели", - сказал Садовый.

Как пишет издание, на участок Садовый пришел с женой и младшим сыном, несмотря на предостережения не приводить детей. Мэр города пояснил, что "сыну дома самому скучно, а оставить его не с кем".

Напомним, полиция открыла 18 уголовных дел из-за нарушений в день голосования

Также сообщалось, что в Ивано-Франковске Зе-опрос проводят несовершеннолетние.

паспорт Львов голосование Местные выборы Андрей Садовый
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