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25 октября 2020, 14:36 1

На участках в регионах не хватает бюллетеней для голосования - ОПОРА

25 октября 2020, 14:36 1
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Бюллетени исчезают сотнями
Бюллетени исчезают сотнями
Фото: из открытых источников
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На избирательных участках в нескольких регионах Украины фиксируют недостачу бюллетеней для голосования.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "ОПОРА".

Так, на Винниччине не досчитались 186 бюллетеней. На участке №051240 в селе Морозовка, дали вдвое меньше бюллетеней, чем нужно. Члены местной УИК говорят, что им дали 145 бюллетеней вместо необходимого 331-го.

На Черниговщине пропало 100 бюллетеней. Комиссия обнаружила недостачу двух пачек бюллетеней по 50 в каждой. Поэтому комиссия не открыла помещения для голосования в 08:00 и позвонила в полицию. Избиратели ждали под участком, образовалась очередь из желающих проголосовать.

В Ужгороде не нашли 500 бюллетеней. По информации председателя Ужгородской городской ТИК, пачка бюллетеней не нашлась. В комиссии предполагают, что проблема возникла в результате ошибки типографии, которая не напечатала нужное количество.

На Прикарпатье испортили 1481 бюллетень. Это произошло потому, что УИК получила на участок бюллетени с ошибкой: в территориальном списке "Радикальной партии Олега Ляшко" дважды повторялась цифр 8. Вместо того, чтобы погасить бюллетени с реальной ошибкой, УИК погасила другие бюллетени, в которых не было допущено ошибок.

В "ОПОРе" отмечают, что нехватка бюллетеней - не единственный вид нарушений избирательного процесса. Следовательно, в разных регионах фиксируют незаконную агитацию, отсутствие кабинок для голосования, выдачу бюллетеней без паспортов, подмену бюллетеней между округами и тому подобное.

Напомним, сегодня в Украине проходят местные выборы. Люди выбирают глав населенных пунктов и депутатов в местные советы.

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