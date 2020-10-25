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25 октября 2020, 15:04 10

Порошенко назвал соцопрос Зеленского "самой большой фальсификацией в истории Украины"

25 октября 2020, 15:04 10
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Также он поблагодарил избирателей, которые игнорируют опрос Зеленского
Также он поблагодарил избирателей, которые игнорируют опрос Зеленского
Фото: eurosolidarity.org
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Пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной проголосовали на местных выборах 25 октября. 

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Новое время".

Проголосовав на избирательном участке в 12:30, Порошенко отказался принять участие в опросе от Зеленского.

Также Порошенко прокомментировал опрос, назвав его "самой большой фальсификацией в истории Украины".

"Сначала это называлось "референдумом", затем "опросом", затем "социологией". А потом назвали тем, чем оно есть на самом деле - незаконной предвыборной агитацией Зеленского и его "слуг". Это самая большая фальсификация в истории Украины", - подчеркнул Порошенко, добавив, что это может сравниться "только с фальсификацией Януковича в 2004 году".

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске на участки для голосования на местных выборах-2020 опрос от президента Украины Владимира Зеленского проводят несовершеннолетние.

Кроме того, в полицию начали поступать жалобы от украинцев касательно проведения Зе-опроса. Правоохранителям жалуются как избиратели, так и волонтеры.

выборы опрос Петр Порошенко голосование избиратели
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