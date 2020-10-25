В Ивано-Франковске Зе-опрос проводят несовершеннолетние

Это является нарушением законодательства о труде

Это является нарушением законодательства о труде

Фото: Яна Супоровская

В Ивано-Франковске на участки для голосования на местных выборах-2020 опрос от президента Украины Владимира Зеленского проводят несовершеннолетние.

Об этом в Twitter сообщила журналистка Яна Супоровская, пишет RegioNews.

На нашем участке дети проводят опрос президента. Им нет 18! Сообщила в полицию. Девушки говорят, им в инстаграме заказали”, — написала она.

Журналистка добавила, что после нескольких вопросов о возрасте девушки спрятались за школу, оставив пакеты с материалами для опроса.

Девушкам было по 16. Пакеты оставили, их уговорили пойти домой”, – подытожила Супоровська.

Напомним, в полицию поступают жалобы по поводу опроса Зеленского.