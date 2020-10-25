10:01  25 октября
В Украине за сутки выявили более 6 тысяч новых больных COVID-19
12:41  25 октября
На Виннитчине и Закарпатье избирателям разрешили голосовать без паспортов - ОПОРА
12:19  25 октября
Аваков заявил, что всеукраинский опрос Зеленского не нарушает закон
UA | RU
UA | RU
25 октября 2020, 13:15 7

В Ивано-Франковске Зе-опрос проводят несовершеннолетние

25 октября 2020, 13:15 7
Читайте також українською мовою
Это является нарушением законодательства о труде
Это является нарушением законодательства о труде
Фото: Яна Супоровская
Читайте також
українською мовою

В Ивано-Франковске на участки для голосования на местных выборах-2020 опрос от президента Украины Владимира Зеленского проводят несовершеннолетние.

Об этом в Twitter сообщила журналистка Яна Супоровская, пишет RegioNews.

На нашем участке дети проводят опрос президента. Им нет 18! Сообщила в полицию. Девушки говорят, им в инстаграме заказали”, — написала она.

Журналистка добавила, что после нескольких вопросов о возрасте девушки спрятались за школу, оставив пакеты с материалами для опроса.

Девушкам было по 16. Пакеты оставили, их уговорили пойти домой”, – подытожила Супоровська.

Напомним, в полицию поступают жалобы по поводу опроса Зеленского.

Владимир Зеленский нарушения опрос Ивано-Франковск дети
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В полицию поступают жалобы по поводу опроса Зеленского - Клименко
25 октября 2020, 12:46
Аваков заявил, что всеукраинский опрос Зеленского не нарушает закон
25 октября 2020, 12:19
В Житомире избиратели вынуждены голосовать без кабинок
25 октября 2020, 12:17
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Херсонщина перед выбором: прогнозы и возможные конфигурации
Роман Гах: Старая власть готовится к фальсификациям. Решается судьба Борщаговской ОТГ – или развитие, или хаос
Все публикации »
Владимир Фесенко
Кирилл Сазонов
Александр Костенко
Все блоги »