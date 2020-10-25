Местные выборы: явка по состоянию на 12:00 составляет 13,5%

По данным активистов, на участки придет менее 50% избирателей

По данным активистов, на участки придет менее 50% избирателей

Фото: flickr

В Гражданской сети "Опора" сообщают, что по состоянию на 12:00 явка избирателей на местных выборах составила 13,5%.

Об этом во время брифинга рассказал аналитик "ОПОРЫ" Александр Клюжев, передает RegioNews.

Если говорить об активности избирателей на основе статистически-репрезентативного количества участков в Украине, на которых наблюдает гражданская сеть "Опора", то по нашим данным, по состоянию на 12:00 сегодня активность избирателей составляет 13,5%", - рассказал Клюжев.

Он также добавил, что погрешность исследования явки избирателей не превышает 1,2%.

Ранее активисты ОПОРЫ прогнозировали, что в целом явка на местных выборах в этом году может составить менее 50% избирателей.

Напомним, ранее в ОПОРЕ спрогнозировали возможную явку на местных выборах.