Местные выборы: явка по состоянию на 12:00 составляет 13,5%
В Гражданской сети "Опора" сообщают, что по состоянию на 12:00 явка избирателей на местных выборах составила 13,5%.
Об этом во время брифинга рассказал аналитик "ОПОРЫ" Александр Клюжев, передает RegioNews.
Если говорить об активности избирателей на основе статистически-репрезентативного количества участков в Украине, на которых наблюдает гражданская сеть "Опора", то по нашим данным, по состоянию на 12:00 сегодня активность избирателей составляет 13,5%", - рассказал Клюжев.
Он также добавил, что погрешность исследования явки избирателей не превышает 1,2%.
Ранее активисты ОПОРЫ прогнозировали, что в целом явка на местных выборах в этом году может составить менее 50% избирателей.
Напомним, ранее в ОПОРЕ спрогнозировали возможную явку на местных выборах.