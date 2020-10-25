Полиция открыла 18 уголовных дел из-за нарушений в день голосования

Было зафиксировано более 1600 заявлений и сообщений о нарушениях

Было зафиксировано более 1600 заявлений и сообщений о нарушениях

Фото: Нацполиция

По состоянию на 13.00 правоохранительные органы зафиксировали 1623 заявлений и сообщений о нарушениях во время избирательного процесса.

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

В полиции рассказали, что по состоянию на 13.00 больше всего случаев было зафиксировано в Киеве - поступило 198 сообщений.

171 сообщение зафиксировали в Киевской области, в Донецкой - 131, Днепропетровской - 130, Запорожской - 94, Львовской - 94, Харьковской - 82, Полтавской - 77.

По поводу нарушений порядка ведения агитации - зафиксировано 378 сообщений, агитация в день выборов - 216, нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации - 85, нарушение тайны голосования - 64, нарушение порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий или списков избирателей - 46, незаконное использование избирательного бюллетеня (попытка или вынесение избирательного бюллетеня) - 43", - рассказали в Нацполиции.

За 18 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Также полицейские составили 30 протоколов о совершении административных правонарушений.

Напомним, в ЦИК назвали местные выборы одними из самых сложных в истории страны.