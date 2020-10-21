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21 октября 2020, 16:52 6

В Николаеве Нацкорпус сорвал встречу Медведчука со сторонниками

21 октября 2020, 16:52 6
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Между противниками и сторонниками Медведчука возникали словесные перепалки
Между противниками и сторонниками Медведчука возникали словесные перепалки
Фото: nationalcorps
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В Николаеве активисты Нацкорпуса сорвали встречу председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука со сторонниками.

Об этом сообщает агентство УНИАН, передает RegioNews.

Известно, что встреча должна была состояться в концертном зале "Юность", однако активисты создали живую цепь по периметру здания и не пускали внутрь депутатов областного и городского советов от ОПЗЖ.

Активисты держали плакаты с лозунгами против ОПЗЖ, между ними и сторонниками Медведчука периодически возникали словесные перепалки, но до драк или столкновений не доходило.

Общественный порядок на месте охраняли около двух десятков полицейских.

Однако Медведчук на встречу не явился. Националисты закрепили принесенные плакаты на окнах киноконцертного зала, почтили погибших в АТО/ООС воинов, зажгли фаера и разошлись", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук рассказал своему куму Владимиру Путину, что он и члены его семьи сделали прививку от COVID-19 вакциной российского производства.

Николаев Нацкорпус Виктор Медведчук ОПЗЖ активисты Местные выборы
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