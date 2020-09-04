Неопределенный формат. О чем не могут договориться закарпатские "венгерские" партии

Местные выборы для «венгерских партий Закарпатья будут нелегкими, ведь им необходимо не только преодолеть барьер в 5% в облсовет, но и провести своих людей в городские и районные советы, а также сформировать большинство в венгроязычных ОТГ

Местные выборы для «венгерских партий Закарпатья будут нелегкими, ведь им необходимо не только преодолеть барьер в 5% в облсовет, но и провести своих людей в городские и районные советы, а также сформировать большинство в венгроязычных ОТГ

Местные эксперты, которых расспросил журналист RegioNews пока не дают утешительных прогнозов и называют интригой №1 вопросы единства "венгерских" партий на выборах.

"Сейчас за этим процессом очень интересно наблюдать. Я бы назвал это эпистолярными отношениями: две "венгерские" партии переписываются между собой заявлениями в интернете. И даже их формальное объединение не значит, что они будут работать вместе на выборах. Поэтому они преодолеют пятипроцентный барьер и войдут в областную раду, пока - большой вопрос. Есть большая угроза, что их представительство непросто сократится, а они могут не войти в советы многих уровней", - прокомментировал ситуацию руководитель закарпатского областного отделения Комитета избирателей Украины Дмитрий Тужанський.

Справка. KMKSZ (Общество венгерской культуры Закарпатья) и UMDSZ (Демократическая союз венгров Украины) – это две венгерские общественные организации, которые в избирательный период приобретают статус политической партии и участвуют в выборах.

Политолог считает, что, если "венгерские" партии не преодолеют проходной барьер в Закарпатский облсовет, то это будет фиаско и логичным итогом вектора, который выбрали венгерские лидеры три-четыре года назад. "Не исключаю, что в случае фиаско Будапешт будет жаловаться на то, что украинское государство не создало надлежащих условий для обеспечения представительства венгров в органах местного самоуправления. Также интересными будут выборы в отдельных венгроязычных ОТГ, ибо не везде до сих пор побеждали представители KMKSZ и UMDSZ. Есть "венгерские" кандидаты и в других политических силах", – считает Тужанский.

На выборах в 2015 году две венгерские организации, которые, мягко говоря, не дружат между собой, впервые объединились: их главы подписали соглашение, которое предусматривало "конструктивное сотрудничество в интересах венгерской общины Закарпатья". В областной совет венгры шли совместным паритетным – 50 на 50 - списком кандидатов под брендом KMKSZ и лозунгом "За самоуправление Закарпатья!". И это сработало: проходной барьер был преодолен, в облсовете заседают 8 представителей нацменьшинства, а Иосифа Борто избран первым вице-спикером.

В 2019 году на парламентских перевыборах "венгерские" партии действовали уже врозь. KMKSZ проводил переговоры с представителями "Слуги народа" и ОПЗЖ для объединения предвыборных усилий, но тогда достичь консенсуса не удалось. И результат тех выборов стал для многих неприятно неожиданным: все кандидаты в парламент в мажоритарных округах проиграли. И это несмотря на серьезный – в несколько сотен миллионов евро за несколько лет - объем вложенных Венгрией средств в различные региональные проекты и поддержку со стороны официального Будапешта, агитацию венгерских чиновников и мощные финансовые вливания.

И вот сегодня перед закарпатскими венграми вновь стоит вопрос о формате участия в выборах. По словам президента KMKSZ Ласло Брензовича, вариант про совместные избирательные списки также рассматривается. Впрочем, есть существенные изменения - KMKSZ и в дальнейшем готова к сотрудничеству с бывшими оппонентами и формировать общие списки, но не во всех районах.

"По нашему мнению, там, где венгры составляют абсолютное большинство, на наш взгляд, следует действовать отдельно. Таким образом в состав советов может войти больше представителей, чем если мы будем действовать вместе. Поскольку в двух списках больше людей, чем в одном", – отметил Брензович.

Руководство UMDSZ также заявило, что их партия хочет принять участие в местных выборах 2020 года и уже начинает выдвигать кандидатов и составлять собственные партийные списки во всех населенных пунктах Закарпатья. Однако эта "венгерская" партия не поддерживает предложение своих партнеров по формированию отдельных избирательных списков в тех районах Закарпатья, где есть большинство венгров.

"Со своей стороны мы очень сожалеем, что KMKSZ приняло это решение. На наш взгляд, старт венгерских партий по отдельным спискам - это огромная ошибка, которая не отвечает интересам венгров на Закарпатье", – говорится в заявлении.

Также было отмечено, что решение руководства KMKSZ позволить формировать списки на усмотрение местной организационной структуры "является безусловно странным". По мнению UMDSZ, именно это решение на выборах 2015 года "имело катастрофические последствия" для сотрудничества между венграми и венгерскими организациями во всех населенных районах Закарпатья.

Официальной реакции Будапешту на такую ситуацию пока не было, но, очевидно, что в Венгрии не останутся в стороне от конфликта. Открытым пока является вопрос лидера венгерского меньшинства. И на кого бы не сделали ставку – то на голову KMKSZ Ласло Брензовича, председатель UMDSZ Ласло Зубанича или же на какое-то новое лицо – требования к лидеру уже известны: консолидировать венгров Закарпатья, эффективно распределять и контролировать средства, которые будут поступать из Венгрии, и иметь бесспорную репутацию среди этнических венгров западной области Украины.