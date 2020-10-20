МЗС вимагає розслідувати політичну агітацію угорських чиновників на Закарпатті

Держсекретар Угорщини вів політичну агітацію на території області

Держсекретар Угорщини вів політичну агітацію на території області

Фото: flickr

Міністерство закордонних справ України звернулося до правоохоронних органів із проханням звернути увагу на політичну агітацію угорських чиновників на території Закарпатської області.

Про це повідомляє пресслужба МЗС, передає RegioNews.

Нехтування офіційними закликами МЗС України лише доводить наявність прихованої мети в угорської сторони, яка є неприйнятною у міждержавних відносинах", - вважає українська сторона.

У відомстві додали, що вже звернулися до відповідних правоохоронних структур з закликом дати свою оцінку діям угорських чиновників.

Сподіваємося, що офіційні особи Угорщини як країни ЄС розуміють важливість верховенства права і більше не дозволятимуть собі діяти всупереч законам України або будь-якої іншої суверенної держави", - йдеться в заяві МЗС.

Нагадаємо, на початку жовтня державний секретар Угорщини Янош Арпад Потап в Ужгороді, а також в Ужгородському та Берегівському районах здійснював агітацію на користь "Партії угорців України”.