09:49  20 октября
В Украине за сутки выявили 5469 новых больных COVID-19
12:11  20 октября
"Никаких бумаг": Зеленский анонсировал переход всех государственных услуг в онлайн
08:13  20 октября
Ситуация на Донбассе: за сутки зафиксировано два нарушения режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
20 октября 2020, 10:49 4

Местные выборы: полиция открыла еще 25 новых уголовных производств

20 октября 2020, 10:49 4
Читайте також українською мовою
Всего за сутки поступило 314 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства
Всего за сутки поступило 314 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине полиция открыла уже 448 уголовных правонарушений: 217 – связанные с нарушением избирательного законодательства, 231 – связанные с избирательным процессом.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на управление коммуникаций Национальной полиции Украины.

Больше всего уголовных дел в течение суток открыто в Днепропетровской – 29, в Одесской – 28, в Донецкой – 25, по 24 – в Киевской и Киеве, в Харьковской – 21, во Львовской – 15, в Сумской – 14, по 12 – в Луганской, Запорожской и Ровенской, Тернопольской – 11, по 10 – в Закарпатской и Николаевской, по 9 – в Волынской и Полтавской областях.

Также правоохранители составили уже 1367 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Ранее сообщалось, что на Киевщине с ножом напали на кандидата в депутаты.

выборы уголовное дело полиция нарушение Кандидат
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Прикарпатье
История николаевской ОПЗЖ. Как не нужно вести партийное строительство на местах, чтобы не растерять рейтинги
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »