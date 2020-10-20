Местные выборы: полиция открыла еще 25 новых уголовных производств

Всего за сутки поступило 314 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства

Всего за сутки поступило 314 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства

Фото: из открытых источников

В Украине полиция открыла уже 448 уголовных правонарушений: 217 – связанные с нарушением избирательного законодательства, 231 – связанные с избирательным процессом.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на управление коммуникаций Национальной полиции Украины.

Больше всего уголовных дел в течение суток открыто в Днепропетровской – 29, в Одесской – 28, в Донецкой – 25, по 24 – в Киевской и Киеве, в Харьковской – 21, во Львовской – 15, в Сумской – 14, по 12 – в Луганской, Запорожской и Ровенской, Тернопольской – 11, по 10 – в Закарпатской и Николаевской, по 9 – в Волынской и Полтавской областях.

Также правоохранители составили уже 1367 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Ранее сообщалось, что на Киевщине с ножом напали на кандидата в депутаты.