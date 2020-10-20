На Киевщине с ножом напали на кандидата в депутаты
У него многочисленные ушибы и ножевые ранения
У него многочисленные ушибы и ножевые ранения
На Киевщине неизвестный пырнул ножом кандидата в депутаты от ВО "Батькивщина" Дмитрия Зрайченка.
Об этом в Facebook сообщила "Сила и Честь Обуховщины", передает RegioNews.
"Зрайченко Дмитрий получил ножевое ранение, многочисленные ушибы спины, ребер и головы", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что нападение было совершено возле дома, в котором проживает кандидат. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Тільки що, біля 01.30 на голову Обухівського осередку ПП "Сила і Честь", було здійснено напад невідомою особою із ножем...Опубліковано Сила і Честь Обухівщини Понеділок, 19 жовтня 2020 р.
Напомним, недавно на одного из кандидатов в мэры Славянска напали с ножом.
Также сообщалось, что во Львове напали на члена партии "Европейская солидарность".
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