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20 октября 2020, 10:31 2

На Киевщине с ножом напали на кандидата в депутаты

20 октября 2020, 10:31 2
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У него многочисленные ушибы и ножевые ранения
У него многочисленные ушибы и ножевые ранения
Рixabay
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На Киевщине неизвестный пырнул ножом кандидата в депутаты от ВО "Батькивщина" Дмитрия Зрайченка.

Об этом в Facebook сообщила "Сила и Честь Обуховщины", передает RegioNews.

"Зрайченко Дмитрий получил ножевое ранение, многочисленные ушибы спины, ребер и головы", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что нападение было совершено возле дома, в котором проживает кандидат. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Тільки що, біля 01.30 на голову Обухівського осередку ПП "Сила і Честь", було здійснено напад невідомою особою із ножем...

Опубліковано Сила і Честь Обухівщини Понеділок, 19 жовтня 2020 р.

Напомним, недавно на одного из кандидатов в мэры Славянска напали с ножом.

Также сообщалось, что во Львове напали на члена партии "Европейская солидарность".

Украина полиция депутат Киевская область Избиение
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