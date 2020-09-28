Кабмин согласовал назначение Анны Коваленко председателем Черниговской ОГА

Облгосадминистрацию возглавит экс-нардеп от "Слуги народа"

Облгосадминистрацию возглавит экс-нардеп от "Слуги народа"

Фото: Facebook

Об этом в Telegram сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.

Согласовать назначение (Проект Указа Президента Украины) Коваленко Анны Николаевны - председателем Черниговской областной государственной администрации", - сообщил Мокан.

Кроме того, правительство согласовало увольнение Валерия Жалдака с должности заместителя министра молодежи и спорта по вопросам европейской интеграции в связи с переходом на должность первого заместителя Кировоградской ОГА.

А также увольнение Владимира Куприя с должности первого заместителя главы Нацагентства по вопросам государственной службы (согласно ч. 1 ст. 87 закона "О государственной службе" – прекращение государственной службы по инициативе субъекта назначения).

Справка: Анна Коваленко - общественная активистка, журналистка, бывшая советница трех министров обороны Украины и министра информационной политики. Во время парламентских выборов 2014 года баллотировалась как кандидат-самовыдвиженка по 206-му избирательному округу (Чернигов), однако не набрала необходимое количество голосов. Во время выборов 2019 года была избрана народным депутатом от партии "Слуга народа", №35 в списке.

Впоследствии сложила полномочия, став заместителем руководителя Офиса президента. На этой должности работала с 4 сентября 2019 года по 22 апреля 2020 года. Занимает должность заместителя Министра развития общин и территорий.

Напомним, в субботу, 12 сентября глава Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко заявил, что уходит в отставку в связи с конфликтом с провластной партией "Слуга народа".

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