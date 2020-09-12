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12 сентября 2020, 17:07 12

Председатель Черниговской ОГА заявил, что уходит в отставку

12 сентября 2020, 17:07 12
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Фото: Facebook
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Председатель Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко заявил, что уходит в отставку из-за "лишения влияния на кадровую политику".

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Хочу сообщить вам важную информацию, которую хотел бы, чтобы вы узнали именно от меня. Я подал заявление об отставке с должности председателя Черниговской ОГА. Основная причина - это то, что я фактически лишен влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет", - написал чиновник.

По его словам, "председатель ОГА без своих депутатов в областном совете - это слабый председатель ОГА", и он не сможет реализовывать стратегию развития региона.

Прокопенко добавил, что без этого его работа не имеет смысла.

Он поблагодарил всех за совместную работу, а также отчитался о сделанном за период пребывания в должности.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Черниговской ОГА будет судиться с нардепом Поляковым, поводом иска стало сообщение Полякова в телеграмм-канале.

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увольнение отставка Черкасская область ОГА Андрей Прокопенко
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