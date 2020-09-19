Партии "Слуга народа" выгоднее проиграть местные выборы - Арахамия

В партии не хотят быть обвиненными из-за плохих дорог в городах

В партии не хотят быть обвиненными из-за плохих дорог в городах

Фото: из открытых источников

Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия заявил, что на местных выборах 2020 года партии будет выгоднее проиграть, чтобы потом избиратели не смогли их обвинить в плохих дорогах или других проблемах местного уровня.

Как передает RegioNews, об этом Арахамия заявил в эфире телеканала "Украина 24". Получить меньшую долю в местных советах для нас выгоднее. Потому что весь негатив по поводу плохих городов, плохих дорог, грязных улиц, неработающих коллекторов, лифтов и так далее - не на нас. Не мы же рулим городом", - сказал Давид Арахамия. Напомним, что в "Слуге народа" раскритиковали участие Степанова в местных выборах.

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