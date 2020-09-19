17:44  19 сентября
Почти все регионы Украины не готовы к ослаблению карантина
15:11  19 сентября
Без права на залог: суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в нападении на Балуха
18:31  19 сентября
На Донбассе боевики запустили беспилотный аппарат для разведки территории
UA | RU
UA | RU
19 сентября 2020, 17:16 3

Партии "Слуга народа" выгоднее проиграть местные выборы - Арахамия

19 сентября 2020, 17:16 3
Читайте також українською мовою
В партии не хотят быть обвиненными из-за плохих дорог в городах
В партии не хотят быть обвиненными из-за плохих дорог в городах
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия заявил, что на местных выборах 2020 года партии будет выгоднее проиграть, чтобы потом избиратели не смогли их обвинить в плохих дорогах или других проблемах местного уровня.

Как передает RegioNews, об этом Арахамия заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Получить меньшую долю в местных советах для нас выгоднее. Потому что весь негатив по поводу плохих городов, плохих дорог, грязных улиц, неработающих коллекторов, лифтов и так далее - не на нас. Не мы же рулим городом", - сказал Давид Арахамия.

Напомним, что в "Слуге народа" раскритиковали участие Степанова в местных выборах.

выборы Давид Арахамия Слуга народа партия Местные выборы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Кто на Андриива: заберет ли "Слуга народа" кресло ужгородского мэра
Бывшие, нынешние, с зашкварами. Кто будет представлять "За майбутне" в Центральной Украине
Все публикации »
Олег Полищук
Виктор Таран
Олег Саакян
Все блоги »