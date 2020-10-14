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14 октября 2020, 16:50 3

В Киеве горело авто нардепа от "Евросолидарности", – СМИ

14 октября 2020, 16:50 3
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Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы
Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы
Фото: flickr
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В Киеве 14 октября горел автомобиль Mercedes. Деталей полиция пока не разглашает, однако в сети пишут, что автомобиль принадлежит депутату от "ЕС" Андрею Лопушанскому.

Информацию о том, что Лопушанский является владельцем Mercedes, обнародовали "Вартові експресо", сообщает RegioNews.

Ночью 14 октября в столице горел автомобиль народного депутата от партии "Европейская Солидарность" Андрея Лопушанского, – говорится в публикации.

Причины возгорания автомобиля устанавливают правоохранители.

В Голосеевском районе столицы горел автомобиль народного депутата Сегодня ночью, 14 октября, в Голосеевском районе...

Опубликовано Часовые эспрессо Вторник, 13 октября 2020 года.

Напомним, на Харьковщине сожгли иномарку кандидата на должность городского головы от "Слуги народа"

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Киев пожар полиция авто нардеп Европейская солидарность
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