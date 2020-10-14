В Киеве горело авто нардепа от "Евросолидарности", – СМИ
Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы
Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы
В Киеве 14 октября горел автомобиль Mercedes. Деталей полиция пока не разглашает, однако в сети пишут, что автомобиль принадлежит депутату от "ЕС" Андрею Лопушанскому.
Информацию о том, что Лопушанский является владельцем Mercedes, обнародовали "Вартові експресо", сообщает RegioNews.
Ночью 14 октября в столице горел автомобиль народного депутата от партии "Европейская Солидарность" Андрея Лопушанского, – говорится в публикации.
Причины возгорания автомобиля устанавливают правоохранители.
В Голосеевском районе столицы горел автомобиль народного депутата Сегодня ночью, 14 октября, в Голосеевском районе...Опубликовано Часовые эспрессо Вторник, 13 октября 2020 года.
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