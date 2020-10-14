В Киеве горело авто нардепа от "Евросолидарности", – СМИ

Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы

Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы

Фото: flickr

В Киеве 14 октября горел автомобиль Mercedes. Деталей полиция пока не разглашает, однако в сети пишут, что автомобиль принадлежит депутату от "ЕС" Андрею Лопушанскому.