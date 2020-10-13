В деле об убийстве Шеремета полиция допросила несколько тысяч человек

Досудебное расследование продолжается до сих пор

Досудебное расследование продолжается до сих пор

Фото: из открытых источников

В рамках досудебного следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета правоохранители допросили уже несколько тысяч человек.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Главное следственное управление Нацполиции, передает RegioNews.

Ранее журналисты обратились в Нацполицию с информационным запросом.

Сообщаем, что в ходе осуществления досудебного расследования в указанном уголовном производстве было выдвинуто и проверено ряд версий, проработано значительное количество информации, в том числе в отношении лиц, причастных к совершению 20.07.2016 умышленного убийства Павла Шеремета, допрошено несколько тысяч человек и приняты другие определенные Уголовно процессуальным Кодексом Украины мероприятия", - говорится в ответе от полиции.

Также правоохранители напомнили, что досудебное расследование по установлению организаторов совершения этого убийства идет до сих пор.

Напомним, 4 сентября суд выбрал присяжных по делу об убийстве Шеремета. С 28 сентября суд присяжных начал рассмотрение дела Шеремета, пятеро присяжных приняли присягу.