МВД запустило чат-бот "Выборы-2020" для защиты волеизъявления граждан
Министерство внутренних дел Украины создало Чат-бот #Вибори2020 для защиты волеизъявления граждан и реагирования на факты нарушения избирательного процесса.
Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает RegioNews.
Так, Чат-бот поможет определить такие виды нарушения:
- подкуп избирателей или комиссии;
- финансирование агитации;
- ведение агитации;
- препятствование волеизъявлению.
Всего с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 4209 сообщения, связанных с избирательным процессом. Всего в ЕРДР внесены сведения по 309 уголовных правонарушений.
Также составлены 1067 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.
Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия разработала чат-бот, с помощью которого можно получить справочную информацию о местные выборы, которые состоятся 25 октября.