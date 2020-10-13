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13 октября 2020, 15:29 3

МВД запустило чат-бот "Выборы-2020" для защиты волеизъявления граждан

13 октября 2020, 15:29 3
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С его помощью можно будет сообщать о фактах нарушения избирательного процесса
С его помощью можно будет сообщать о фактах нарушения избирательного процесса
Фото: flickr
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Министерство внутренних дел Украины создало Чат-бот #Вибори2020 для защиты волеизъявления граждан и реагирования на факты нарушения избирательного процесса.

Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает RegioNews.

Так, Чат-бот поможет определить такие виды нарушения:

  • подкуп избирателей или комиссии;
  • финансирование агитации;
  • ведение агитации;
  • препятствование волеизъявлению.

Всего с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 4209 сообщения, связанных с избирательным процессом. Всего в ЕРДР внесены сведения по 309 уголовных правонарушений.

Также составлены 1067 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия разработала чат-бот, с помощью которого можно получить справочную информацию о местные выборы, которые состоятся 25 октября.

выборы нарушения полиция Избирательный кодекс агитация
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