У справі про вбивство Шеремета поліція допитала кілька тисяч осіб
В рамках досудового слідства у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета правоохоронці допитали вже кілька тисяч осіб.
Про це повідомляє "Укрінформ” із посиланням на Головне слідче управління Нацполіції, передає RegioNews.
Раніше журналісти звернулися в Нацполіцію із інформаційним запитом.
Повідомляємо, що в ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було висунуто та перевірено ряд версій, опрацьована значна кількість інформації, у тому числі щодо осіб, причетних до скоєння 20.07.2016 умисного вбивства Павла Шеремета, допитано декілька тисяч осіб та вжито інших визначених Кримінально-процесуальним Кодексом України заходів”, - йдеться у відповіді від поліції.
Також правоохоронці нагадали, що досудове розслідування щодо встановлення організаторів вчинення цього вбивства досі триває.
Нагадаємо, 4 вересня суд обрав присяжних у справі про вбивство Шеремета. З 28 вересня суд присяжних починає розгляд справи Шеремета, п'ятеро присяжних прийняли присягу.