У справі про вбивство Шеремета поліція допитала кілька тисяч осіб

Про це повідомляє "Укрінформ” із посиланням на Головне слідче управління Нацполіції, передає RegioNews.

Раніше журналісти звернулися в Нацполіцію із інформаційним запитом.

Повідомляємо, що в ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було висунуто та перевірено ряд версій, опрацьована значна кількість інформації, у тому числі щодо осіб, причетних до скоєння 20.07.2016 умисного вбивства Павла Шеремета, допитано декілька тисяч осіб та вжито інших визначених Кримінально-процесуальним Кодексом України заходів”, - йдеться у відповіді від поліції.