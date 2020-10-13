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13 жовтня 2020, 19:17 4

У справі про вбивство Шеремета поліція допитала кілька тисяч осіб

13 жовтня 2020, 19:17 4
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Досудове розслідування триває і досі
Досудове розслідування триває і досі
Фото: із відкритих джерел
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В рамках досудового слідства у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета правоохоронці допитали вже кілька тисяч осіб.

Про це повідомляє "Укрінформ” із посиланням на Головне слідче управління Нацполіції, передає RegioNews.

Раніше журналісти звернулися в Нацполіцію із інформаційним запитом.

Повідомляємо, що в ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було висунуто та перевірено ряд версій, опрацьована значна кількість інформації, у тому числі щодо осіб, причетних до скоєння 20.07.2016 умисного вбивства Павла Шеремета, допитано декілька тисяч осіб та вжито інших визначених Кримінально-процесуальним Кодексом України заходів”, - йдеться у відповіді від поліції.

Також правоохоронці нагадали, що досудове розслідування щодо встановлення організаторів вчинення цього вбивства досі триває.

Нагадаємо, 4 вересня суд обрав присяжних у справі про вбивство Шеремета. З 28 вересня суд присяжних починає розгляд справи Шеремета, п'ятеро присяжних прийняли присягу.

розслідування убивство поліція допит Справа Шеремета
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