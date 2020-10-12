Вырвали из контекста: Качура опроверг анонсированную коалицию "Слуг народа" и "ОПЗЖ"

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура считает, что "интересные заголовки в СМИ" - дело рук его политических оппонентов

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура считает, что "интересные заголовки в СМИ" - дело рук его политических оппонентов

Фото из открытых источников

Александр Качура опроверг информацию о том, что он будто-то анонсировал создание коалиции партии «Слуга народа» с «ОПЗЖ» после местных выборов. Нардеп говорит, что имел в виду конструкцию, а не коалицию.

Об этом сам нардеп Качура написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

По мнению депутата, "коалицию" придумали его политические оппоненты, которые "стремятся вернуться к власти":

Политические оппоненты ни перед чем не остановятся, чтобы вернуться к власти! Прочитал вырванные из контекста "интересные" заголовки, в которых вроде бы ссылаются на мои слова о создании коалиции "Слуги Народа" и "ОПЗЖ",- рассказал Качур.

Далее нардеп утверждает, что он имел в виду "выстраивание каких-либо конструкций с региональными и национальными партиями", а понятие "коалиции" в городских советах отсутствует вообще, поэтому о коалиции "Слуг" и "ОПЗЖ" речь не идет.

На самом деле, на вопрос интервьюера я сказал, что на юго-востоке необходимо выстраивание каких-то конструкций как с так называемыми региональными партиями, так и с национальными партиями, которые получат поддержку избирателей.

Депутаты, которые изберутся от "Слуги Народа" будут вынуждены коммуницировать со всеми партиями в местных советах, как и мы в стенах парламента.



Коалиции СН и ОПЗЖ не будет! Почитайте действующее законодательство. В городских советах вообще нет такого понятия как коалиция", - подытожил Качур.

Выборы и фейки! Политические оппоненты ни перед чем не остановятся, чтобы вернуться к власти! Прочитал вырванные из контекста... Опубликовано Александр Качура Понедельник, 12 октября 2020 года.

Напомним, 11 октября в СМИ появилась информация, что по словам Александра качуры "Слуга народа” после выборов в регионах объединится с "ОПЗЖ”.