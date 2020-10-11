"Слуга народа" после выборов в регионах объединится с "ОПЗЖ" - Качура

Нардеп считает, что также вероятным является сотрудничество с "Батькивщиной"

Нардеп считает, что также вероятным является сотрудничество с "Батькивщиной"

Фото: Facebook

После местных выборов представители партии "Слуга народа" в местных советах объединятся с представителями партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом в интервью информагентству "Единство" заявил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, передает RegioNews.

По его словам, избежать этого объединения не удастся, поскольку на востоке Украины есть регионы, где "будет значительная поддержка этой партии".

Надо будет некую конструкцию сотрудничества выстраивать", - добавил Качура.

Он также считает, что "конструктивная работа" в президентской партии может сложиться с ВО "Батькивщина".

Кроме того, Качура выразил сомнение по поводу "Голоса" и категорически выступил против сотрудничества с "Европейской солидарностью".

Напомним, ранее нардеп Качура предложил закупать российскую вакцину от COVID-19.