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12 октября 2020, 11:59 4

В "Слуге народа" прокомментировали заявление Качуры о покупке российской вакцины от коронавируса

12 октября 2020, 11:59 4
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Там считают, что это невозможно
Фото: Слуга народа / Facebook
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Заместитель председателя парламентской фракции «Слуга народа» Кравчук прокомментировала заявление коллеги по фракции Александра Качуры, который допустил закупки российской вакцины от коронавируса, если будет доказана ее эффективность.

Об этом Кравчук сказала в эфире телеканала "Украина 24", информирует RegioNews.

"Вообще это сейчас гипотетический вариант, и здесь нет ничего общего с реальностью. Это не вакцина, это сыворотка. Нет ни одного нормального подтверждения, что она действует. Более того, когда я исследовала эту тему, я читала российскую прессу, которую еще можно назвать независимой, и там даже врачи против, чтобы ее вводить, и никто не хочет", - сказала она.

Кравчук добавила, что без какого-то гарантированного подтверждения от международных организаций вообще нет о чем говорить по поводу закупки вакцины.

"Это примерно из такой параллельной реальности, как наша коалиция с ОПЗЖ", - прокомментировала Кравчук.

Напомним, ранее народный депутат от "Слуги народа" Александр Качур заявил, что Украина будет обязана договариваться с Россией о закупке вакцины от коронавируса, если ее эффективность докажут.

Россия Украина вакцина Слуга народа Монобольшинство
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