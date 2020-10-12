В "Слуге народа" прокомментировали заявление Качуры о покупке российской вакцины от коронавируса

Там считают, что это невозможно

Там считают, что это невозможно

Фото: Слуга народа / Facebook

Заместитель председателя парламентской фракции «Слуга народа» Кравчук прокомментировала заявление коллеги по фракции Александра Качуры, который допустил закупки российской вакцины от коронавируса, если будет доказана ее эффективность.

Об этом Кравчук сказала в эфире телеканала "Украина 24", информирует RegioNews.

"Вообще это сейчас гипотетический вариант, и здесь нет ничего общего с реальностью. Это не вакцина, это сыворотка. Нет ни одного нормального подтверждения, что она действует. Более того, когда я исследовала эту тему, я читала российскую прессу, которую еще можно назвать независимой, и там даже врачи против, чтобы ее вводить, и никто не хочет", - сказала она.

Кравчук добавила, что без какого-то гарантированного подтверждения от международных организаций вообще нет о чем говорить по поводу закупки вакцины.

"Это примерно из такой параллельной реальности, как наша коалиция с ОПЗЖ", - прокомментировала Кравчук.

Напомним, ранее народный депутат от "Слуги народа" Александр Качур заявил, что Украина будет обязана договариваться с Россией о закупке вакцины от коронавируса, если ее эффективность докажут.