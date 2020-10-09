"Ничего не помнит": Появились новые подробности о состоянии избитого политзаключенного Балуха

Бывший пленник Кремля уже отключен от аппарата ИВЛ

Бывший пленник Кремля уже отключен от аппарата ИВЛ

Фото из открытых источников

Бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух, который был госпитализирован 8 сентября в тяжелом состоянии после избиения, уже отключен от аппарата искусственного дыхания и начал говорить, но пока дезориентирован.

Об этом сообщила в Facebook сопредседатель парламентской фракции партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко со ссылкой на врачей Балуха, передает RegioNews.

"Пациент в сознании, без ИВЛ. Начал говорить, но еще дезориентирован, ничего не помнит. Нужно время, это последствия тяжелой травмы", - проинформировала Геращенко.

Она добавила, что если будет дальнейший прогресс, Балуха переведут из реанимации.

Напомним, ночью 8 сентября, в Украине избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха.

18 сентября правоохранители задержали подозреваемого в избиении бывшего политзаключенного Владимира Балуха.

Суд 19 сентября избрал наказание в виде двух месяцев ареста без права внесения залога подозреваемому в нанесении тяжких травм Балуху.