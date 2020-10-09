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09 октября 2020, 15:57 1

"Ничего не помнит": Появились новые подробности о состоянии избитого политзаключенного Балуха

09 октября 2020, 15:57 1
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Бывший пленник Кремля уже отключен от аппарата ИВЛ
Бывший пленник Кремля уже отключен от аппарата ИВЛ
Фото из открытых источников
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Бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух, который был госпитализирован 8 сентября в тяжелом состоянии после избиения, уже отключен от аппарата искусственного дыхания и начал говорить, но пока дезориентирован.

Об этом сообщила в Facebook сопредседатель парламентской фракции партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко со ссылкой на врачей Балуха, передает RegioNews.

"Пациент в сознании, без ИВЛ. Начал говорить, но еще дезориентирован, ничего не помнит. Нужно время, это последствия тяжелой травмы", - проинформировала Геращенко.

Она добавила, что если будет дальнейший прогресс, Балуха переведут из реанимации.

Напомним, ночью 8 сентября, в Украине избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха.

18 сентября правоохранители задержали подозреваемого в избиении бывшего политзаключенного Владимира Балуха.

Суд 19 сентября избрал наказание в виде двух месяцев ареста без права внесения залога подозреваемому в нанесении тяжких травм Балуху.

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