В СНБО подчеркнули, что выборы должны быть организованы с учетом рекомендаций Минздрава

Выборы в Украине запланированы на 25 октября

Выборы в Украине запланированы на 25 октября

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Власть в регионах должна обеспечить дополнительные места для размещения больных коронавирусом, а избирательный процесс во время местных выборов должен быть организован с учетом рекомендаций Минздрава.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в рамках селекторного совещания под руководством премьер-министра Украины Дмитрия Шмыгаля по поводу предотвращения распространения COVID-19, информирует RegioNews со ссылкой на пресс-службу Совбеза.

"Секретарь СНБО Украины акцентировал внимание глав ОГА на необходимости изучения вопроса о возможности обеспечения дополнительных мест для размещения больных коронавирусом в регионах, где количество инфицированных наибольшая. Секретарь СНБО Украины также акцентировал, что избирательный процесс и голосование на местных выборах 25 октября ц.г. должны быть организованы с учетом всех рекомендаций Минздрава", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что решение о проведении селекторных совещаний с председателями ОГА принято в связи со значительным ростом показателей заболеваемости коронавирусом. Такая коммуникация поможет корректировать стратегию противодействия эпидемии соответственно ситуации и координировать усилия органов власти.

Данилов заметил на прогнозируемом росте количества новых случаев инфицирования в условиях массового несоблюдения профилактических мер безопасности, и среди первоочередных мер назвал проведение активной разъяснительной кампании о необходимости профилактики заболевания COVID-19.

По информации пресс-службы, такие селекторные совещания под председательством премьер-министра с участием секретаря СНБО будут проводиться в регулярном режиме трижды в неделю.

Напомним, ранее стало известно, что Кабмин устранил ряд препятствий для проведения местных выборов.