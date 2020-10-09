Задержки с доплатами медикам: Кабмин инициирует увольнения в регионах

Главам облгосадминистраций будут вынесены выговоры

Главам облгосадминистраций будут вынесены выговоры

Фото: Кабмин

Кабинет министров Украины будет инициировать увольнения чиновников в регионах из-за задержек с доплатами медикам, работающим с больными COVID-19.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании с руководством областей и СНБО, передает RegioNews.

Глава правительства сообщил, что проблема с доплатами медикам за сентябрь не решена полностью, и доплаты не получили врачи в 160 больницах.

Шмыгаль попросил министра здравоохранения Максима Степанова подготовить информацию, на основании которой Кабмин обратится в Офис президента с требованием привлечь к дисциплинарной ответственности соответствующих председателей ОГА.

Врачи ждали денег, при том, что они были выделены. НСЗУ подписывала контракты круглосуточно и без выходных. Если люди на местах не хотят работать, будем прибегать к жестким мерам", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что также будет инициировано увольнение руководителей соответствующих департаментов здравоохранения.

Напомним, Шмыгаль "засыпал" поручениями губернаторов и министров из-за вспышки коронавируса, в Украине сегодня зафиксировали более 5 тысяч новых случаев COVID-19.