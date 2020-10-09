В ЦИК объяснили, как будет происходить охрана помещений во время местных выборов

Охрана помещений должна осуществляться со дня получения бюллетеней и до дня голосования

Охрана помещений должна осуществляться со дня получения бюллетеней и до дня голосования

Фото: из открытых источников

В Центральной избирательной комиссии объяснили, как должно происходить охрана помещений избирательных комиссий органами Национальной полиции во время местных выборов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Так, Комиссия обратила внимание ТИК, что органы Нацполиции обязаны обеспечить круглосуточную охрану помещения территориальной избирательной комиссии по ее обращению.

Кодекс содержит ряд специальных положений, определяющих случаи обязательного привлечения полицейских к осуществлению охраны помещений избирательных комиссий и реализации отдельных избирательных процедур, которые однако требуют детализации", - отметили в ЦИК.

Кроме того, в день голосования охрана помещений территориальных избирательных комиссий, сотрудниками органов Национальной полиции обязательно осуществляется с момента получения ими избирательных бюллетеней и до их передачи соответствующим территориальным или участковым избирательным комиссиям. А в случае невозможности такой передачи - до их погашения в установленном Кодексом порядке.

Соответственно, участковых избирательных комиссий - с момента получения избирательных бюллетеней от ТИК до дня голосования на местных выборах.

Кроме того, ЦИК акцентировала, что полиция, в соответствии с возложенными на нее задачами, в частности осуществляет превентивную и профилактическую деятельность, направленную на предотвращение совершения правонарушений, выявляет причины и условия, которые способствуют совершению уголовных и административных правонарушений, принимает в пределах своей компетенции меры по их устранению.

Также полиция принимает меры для выявления уголовных, административных правонарушений и мер, направленных на устранение угроз жизни и здоровью физических лиц и публичной безопасности. Кроме того, осуществляет своевременное реагирование на заявления и сообщения об уголовных, административных правонарушениях или происшествиях.

Напомним, ЦИК запустила чат-бота о местных выборах.

Ранее в ЦИК рассказали, что делать в случае агитации в учреждениях образования.