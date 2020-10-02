В Киеве на территории антикоррупционного суда произошел взрыв

Полиция проводит проверку инцидента

Полиция проводит проверку инцидента

Фото: Facebook

В ночь на 1 октября во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в Киеве произошел взрыв.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, передает RegioNews.

Известно, что в результате взрыва был поврежден фасад здания. По предварительным данным, возле здания суда могло сработать неизвестное взрывное устройство.

На месте происшествия работают правоохранители, а также решается вопрос о возбуждении дела и начале расследования инцидента.

ВАКС обратился в Высший совет правосудия и к генеральному прокурору с просьбой о принятии мер реагирования", - сообщили в пресс-службе.

Антикоррупционный суд расценивает произошедшее как факт вмешательства в его деятельность в опасный для жизни и здоровья людей способ, направленный на препятствование выполнению служебных обязанностей судьями.

Вместе с тем, Высший антикоррупционный суд продолжает работать в штатном режиме и осуществлять правосудие", - добавили в ВАКС.

Напомним, 12 сентября в Днепре посреди улицы взорвалась граната, ранен пешеход.