На Винничине задержали четырех братьев, которые взрывали и грабили банкоматы

Организатором группы был бывший участник АТО

Организатором группы был бывший участник АТО

Фото: ГУ Нацполиции Винницкой области

Полиция задержала четырех братьев, которых подозревают в ограблении банкоматов на территории Винницкой области. По предварительным оценкам, банда украла более миллиона гривен.

Об этом во время брифинга сообщил начальник ГУНП области Иван Ищенко, пишет RegioNews со ссылкой на Общественное.

Участниками группы оказались четыре родные братья, жители иллинецкого и Гайсинского районов. Организовал группу участник боевых действий одного из добровольческих батальонов.

Братья вели "мирный" образ жизни: днем ходил на работу, а ночью взрывали и грабили банкоматы. Так из двух взорванных банкоматов они вынесли более миллиона гривен. Еще два взорвали, но ограбить не успели, поскольку сработала сигнализация. Делали все слаженно и четко: каждый имел свои обязанности", - рассказал Иван Ищенко.

По словам руководителя Винницкой полиции, бандиты одевались в камуфляжную одежду и балаклавы, были вооружены автоматами, боевыми гранатами, винтовкой и пистолетом. Чтобы подозреваемых не отследили, мобильными телефонами не пользовались.

Сейчас все четверо в СИЗО, им грозит до 15 лет тюрьмы. Также полиция выясняет, были ли у них сообщники.

Напомним, на Одесчине задержали группу иностранцев, члены которой похитили из банкоматов более 3 млн гривен.