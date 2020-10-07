17:07  07 октября
Кандидату в мэры Харькова Фельдману подарили почти 100 миллионов гривен
19:03  07 октября
Избрали нового президента Национальной академии наук Украины
17:52  07 октября
На Донбассе зафиксировали одно нарушение режима "тишины": обстреляли Водяное
UA | RU
UA | RU
07 октября 2020, 17:21 1

На Винничине задержали четырех братьев, которые взрывали и грабили банкоматы

07 октября 2020, 17:21 1
Читайте також українською мовою
Организатором группы был бывший участник АТО
Организатором группы был бывший участник АТО
Фото: ГУ Нацполиции Винницкой области
Читайте також
українською мовою

Полиция задержала четырех братьев, которых подозревают в ограблении банкоматов на территории Винницкой области. По предварительным оценкам, банда украла более миллиона гривен.

Об этом во время брифинга сообщил начальник ГУНП области Иван Ищенко, пишет RegioNews со ссылкой на Общественное.

Участниками группы оказались четыре родные братья, жители иллинецкого и Гайсинского районов. Организовал группу участник боевых действий одного из добровольческих батальонов.

Братья вели "мирный" образ жизни: днем ходил на работу, а ночью взрывали и грабили банкоматы. Так из двух взорванных банкоматов они вынесли более миллиона гривен. Еще два взорвали, но ограбить не успели, поскольку сработала сигнализация. Делали все слаженно и четко: каждый имел свои обязанности", - рассказал Иван Ищенко.

По словам руководителя Винницкой полиции, бандиты одевались в камуфляжную одежду и балаклавы, были вооружены автоматами, боевыми гранатами, винтовкой и пистолетом. Чтобы подозреваемых не отследили, мобильными телефонами не пользовались.

Сейчас все четверо в СИЗО, им грозит до 15 лет тюрьмы. Также полиция выясняет, были ли у них сообщники.

Напомним, на Одесчине задержали группу иностранцев, члены которой похитили из банкоматов более 3 млн гривен.

взрыв кража уголовное дело полиция Винницкая область банкомат банда
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В День защитника Украины полиция будет патрулировать в усиленном режиме центр Киева
07 октября 2020, 16:48
На Житомирщине за государственные средства закупили некачественные запчасти для бронетанкового завода
07 октября 2020, 16:44
Местные выборы 2020: Бюллетени будут охранять десятки тысяч полицейских
07 октября 2020, 15:52
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Выборы-2020: почему Мелитополю не нужен мэр
Любитель хитрых схем и быстрой езды: топ-скандалы вокруг Сухомлина
Все публикации »
Сергей Гармаш
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »