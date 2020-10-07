В Чернигове одна из партий взялась подкупать избирателей лампочками

На лампочках размещен логотип политической партии "За будущее"

На лампочках размещен логотип политической партии "За будущее"

Фото: flickr

Наблюдатели Комитета избирателей Украины зафиксировали факты подкупа избирателей в городе Чернигове - от имени одного кандидата избирателям раздают электролампочки.

Как сообщает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба КИУ.

Квартиру одного жителя посетила кандидат в депутаты городского совета вместе со своим помощником и предложила принять участие в программе энергосбережения, получив электролампочки бесплатно.

Причем на лампочках размещен логотип политической партии "За будущее", указано имя и фото кандидатки - Валерия Макова и размещена надпись: "Ваш представитель по микрорайону от команды Антона Полякова "За будущее Чернигова".

Как стало известно КИУ, такая деятельность проводится в Чернигове с начала сентября. Ее инициаторами являются городская команда партии "За будущее" и бывший член фракции "Слуга Народа" Антон Поляков, которые проводят акцию энергосбережения. Суть акции заключается в том, что в обмен на персональные данные (ФИО и контакты), избирателям предлагают получить две LED-лампочки. Кроме того, во время встреч избиратель сможет получить еще две лампочки.

"Такая деятельность имеет признаки подкупа избирателей. Согласно ч. 6 ст. 57 Избирательного кодекса", - подчеркнули в КИУ.

По словам председателя Комитета Алексея Кошеля, технология "лампочка в обмен на голос" используется на Черниговщине не впервые. В частности, такая же технология работала в 2016 году в округе №206.

Информацию о подкупе избирателей Комитет передал Нацполиции.

В Чернигове избирателей подкупают электролампочками Наблюдатели КИУ сообщают о фактах подкупа избирателей в городе... Опубликовано КОМИТЕТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ УКРАИНЫ Среда, 7 октября 2020 г.

Напомним, в Луганской области кандидата в мэры и сторонника "ЛНР" поймали на подкупе избирателей.