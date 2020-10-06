Рожкова отреагировала на выговор от Совета НБУ

По ее словам, это тревожный сигнал для независимости НБУ

По ее словам, это тревожный сигнал для независимости НБУ

Фото: НБУ

Решение Совета Национального банка Украины объявить выговор и выразить недоверие первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю председателя Дмитрию Сологубу - это тревожный сигнал для независимости НБУ. Это победа прошлого над будущим.

Об этом Рожкова написала на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Как отметила первый заместитель председателя НБУ, Совет НБУ принял решение "ночью дерзко топором", то есть за закрытыми дверями, без объяснения причин и заслушивания сторон.

По ее мнению, поводом для выговора и недоверия стали совместные с Сологубом комментарии изданию KyivPost для публикации о Национальном банке, которые не содержали ничего крамольного. В частности, речь шла о том, что независимость НБУ - это про коллегиальность и что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться.

"Не верите, что в 2020 году могут объявлять выговор за общение со средствами массовой информации?! Я тоже до конца не верила, что цензура дошла до стен Национального банка", - написала она.

Рожкова подчеркнула, что оценку правовых последствий и наличие у Совета НБУ полномочий для принятия таких решений должны давать юристы.

"В итоге, считаю, что это победа прошлого над будущим. Тревожный сигнал для независимости Национального банка и вообще для здравого смысла", - констатировала она.

О последнем решении Совета НБУ На многочисленные запросы СМИ предоставляю личный комментарий Вопрос: Чем именно мы с Дмитрием... Опубликовано Екатериной Рожковой Понедельник, 5 октября 2020 г.

Напомним, 5 октября Совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям председателя НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы регулятора - Якова Смолия, уволенного в июле.