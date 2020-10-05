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05 октября 2020, 20:13 1

Нардеп от "Слуги народа" Брагар высказался за легализацию марихуаны

05 октября 2020, 20:13 1
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Народный избранник уточнил, что речь идет только о медицинской марихуане
Народный избранник уточнил, что речь идет только о медицинской марихуане
Фото из открытых источников
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Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар, известный тем, что предложил пенсионерке продать пса и оплатить коммуналку, заявил, что поддерживает легализацию медицинской марихуаны.

Об этом он заявил в комментарии изданию "APnews", сообщает RegioNews.

По поводу наркотиков, то сейчас речь идет только о легализации медицинского каннабиса и только в пределах медицинских целей. Сейчас в этом вопросе проходит красная линия. Я считаю, что есть определенная категория больных, которым от этого будет легче и каким это облегчит страдания. Поэтому я считаю, что скорее да, чем нет. Хотя есть риски", - сообщил Брагар.

Кроме того, нардеп рассказал, что внутри фракции ведутся переговоры о том, чтобы легализовать проституцию и огнестрельное оружие, но пока вероятность этого не велика.

По легализации проституции, то сейчас в отдельных кругах нашей фракции этот вопрос поднимается, но вряд ли он сейчас будет актуальным. Этот вопрос сейчас не актуален. Вопрос легализации оружия также поднимается отдельными депутатами, но я однозначно против", - добавил Брагар.

Напомним, ранее "Слуга народа" Третьякова объяснила, как легализация самогоноварения улучшит производства молока.

наркотики Слуга народа медицина нардеп больные
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