На Харьковщине блокировали контрабанду наркотиков и задержали организатора наркотрафика

Наркобизнес наладил житель временно оккупированного Донецка

Наркобизнес наладил житель временно оккупированного Донецка

Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали контрабанду тяжелых наркотиков с временно оккупированных территорий Донбасса транзитом через Россию.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что наркотики злоумышленник скупал у дилеров из Запорожской области и нелегально переправлял на собственном автомобиле через линию разграничения.

С введением карантинных ограничений наркоторговец разработал новый маршрут через территорию страны-агрессора и расширил клиентскую базу в России", - говорится в сообщении.

По оперативной информации, обороты такого наркотрафика составили до 2,5 миллиона гривен в месяц.

Задержали организатора контрабанды в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины на пункте пропуска "Гоптовка" во время очередной попытки перемещения через границу почти 400 граммов метадона. Наркотики контрабандист спрятал в обшивке автомобиля. Стоимость изъятого "товара" по ценам черного рынка составляет 600 тысяч гривен.

Напомним, на Харьковщине у работника СБУ изъяли арсенал оружия и наркотики, ГБР сообщило ему о подозрении.