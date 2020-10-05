Нардеп від "Слуги народу" Брагар висловився за легалізацію марихуани

Народний обранець уточнив, що мова йде тільки про медичну марихуану

Народний обранець уточнив, що мова йде тільки про медичну марихуану

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Народний депутат від "Слуги народу" Євген Брагар, відомий тим, що запропонував пенсіонерці продати пса і оплатити комуналку, заявив, що підтримує легалізацію медичної марихуани.

Про це він заявив в коментарі виданню "APnews", повідомляє RegioNews.

З приводу наркотиків, нині йдеться тільки про легалізацію медичного канабісу і тільки в межах медичних цілей. Зараз у цьому питанні проходить червона лінія. Я вважаю, що є певна категорія хворих, яким від цього буде легше і яким це полегшить страждання. Тому я вважаю, що скоріше так, ніж ні. Хоча є ризики", - повідомив Брагар.

Крім того, нардеп розповів, що всередині фракції ведуться переговори про те, щоб легалізувати проституцію і вогнепальну зброю, але поки що ймовірність цього не велика.

За легалізацію проституції, то зараз в окремих колах нашої фракції це питання піднімається, але навряд чи він зараз буде актуальним. Це питання зараз не актуальне. Питання легалізації зброї також піднімається окремими депутатами, але я однозначно проти", - додав Брагар.

Нагадаємо, раніше "Слуга народу" Третьякова пояснила, як легалізація самогоноваріння поліпшить виробництва молока.