В Днепре возле входа в облсовет разместили рекламу "Слуг народа"

Два баннерf на автомобильных прицепах стоят прямо возле здания

Два баннерf на автомобильных прицепах стоят прямо возле здания

Фото: Depo.ua

В Днепре возле зданий Днепропетровской ОГА и облсовета установили рекламу партии Зеленского

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Depo.Днепр.

В Частности, баннеры установлены на автомобильных прицепах с рекламой партии. Расстояние между ними меньше 100 метров.

Один прицеп стоит возле здания Днепропетровской областной государственной администрации. Другой – напротив, прямо у входа в общественную приемную Днепропетровского областного совета.

Напомним, что 20 августа в Казанке караул 17 государственной пожежнорятувальнои части расклеивал рекламу политической партии "Слуга народа" перед визитом президента Владимира Зеленского в Николаевскую область..