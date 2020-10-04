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04 октября 2020, 14:59 2

В Днепре возле входа в облсовет разместили рекламу "Слуг народа"

04 октября 2020, 14:59 2
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Два баннерf на автомобильных прицепах стоят прямо возле здания
Два баннерf на автомобильных прицепах стоят прямо возле здания
Фото: Depo.ua
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В Днепре возле зданий Днепропетровской ОГА и облсовета установили рекламу партии Зеленского

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Depo.Днепр.

В Частности, баннеры установлены на автомобильных прицепах с рекламой партии. Расстояние между ними меньше 100 метров.

Один прицеп стоит возле здания Днепропетровской областной государственной администрации. Другой – напротив, прямо у входа в общественную приемную Днепропетровского областного совета.

Напомним, что 20 августа в Казанке караул 17 государственной пожежнорятувальнои части расклеивал рекламу политической партии "Слуга народа" перед визитом президента Владимира Зеленского в Николаевскую область..

Днепропетровская область Днепр облсовет реклама Слуга народа
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