В Днепре возле входа в облсовет разместили рекламу "Слуг народа"
Два баннерf на автомобильных прицепах стоят прямо возле здания
Два баннерf на автомобильных прицепах стоят прямо возле здания
В Днепре возле зданий Днепропетровской ОГА и облсовета установили рекламу партии Зеленского
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Depo.Днепр.
В Частности, баннеры установлены на автомобильных прицепах с рекламой партии. Расстояние между ними меньше 100 метров.
Один прицеп стоит возле здания Днепропетровской областной государственной администрации. Другой – напротив, прямо у входа в общественную приемную Днепропетровского областного совета.
Напомним, что 20 августа в Казанке караул 17 государственной пожежнорятувальнои части расклеивал рекламу политической партии "Слуга народа" перед визитом президента Владимира Зеленского в Николаевскую область..
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