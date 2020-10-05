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05 октября 2020, 20:04 6

Правительство утвердило порядок конкурса на председателя и членов комиссии по азартным играм

05 октября 2020, 20:04 6
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Это необходимо для осуществления государственного регулирования бизнеса в сфере азартных игр
Это необходимо для осуществления государственного регулирования бизнеса в сфере азартных игр
Рixabay
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В понедельник, 5 октября, Кабинет министров утвердил порядок конкурса на председателя и членов комиссии регулирования азартных игр и лотерей. Дата конкурса пока неизвестна.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабмина Олег Немчинов, информирует RegioNews.

Так, согласно части пятому разделу XI "Заключительные и переходные положения" Закона Украины от 14 июля 2020 #768 "О государственном регулировании деятельности по организации и проведении азартных игр", будет проведен отбор кандидатов на занятие указанных должностей.

"Это необходимо для осуществления государственного регулирования бизнеса в сфере организации и проведения азартных игр, определение правовых, экономических, социальных и организационных условий функционирования азартных игр", - отметил Немчінов.

Напомним, что 14 июля Верховная Рада Украины легализовала игорный бизнес.

Тогда же Тимошенко и Новинский заблокировали подписание закона о легализации игорного бизнеса. 21 июля Рада разблокировала подписание закона об игорном бизнесе.

28 июля закон о легализации игорного бизнеса передали на подпись Зеленскому.

11 августа документ о разрешении легализации азартных игр в Украине подписал президент.

Однако Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции раскритиковал подписанный президентом Владимиром Зеленским закон об игорном бизнесе, поскольку это создаст коррупционные риски.

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