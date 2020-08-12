В НАПК бьют тревогу: Закон об игорном бизнесе несет коррупционные риски

НАПК уже направило соответствующее письмо президенту Зеленскому

НАПК уже направило соответствующее письмо президенту Зеленскому

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции раскритиковало подписанный президентом Владимиром Зеленским закон об игорном бизнесе, поскольку это создаст коррупционные риски

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК.

Так, Агентство направило Зеленскому письмо с предостережениями относительно закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

НАПК отмечает, что несмотря на то, что этот документ направлен на уменьшение коррупции, он содержит коррупционные риски и фактически не может быть реализован, поскольку его положения противоречат друг другу.

"Внедрение закона в такой редакции приведет к появлению коррупционных схем во время получения разрешительных документов, сделает невозможной честную конкуренцию и прозрачные правила деятельности в сфере азартных игр", - говорится в заявлении.

По результатам экспертизы в документе обнаружили более двух десятков существенных коррупционных рисков, а также два несовместимых положения, которые исключают возможность выполнить подписанный закон.

"НАПК надеется, что президент инициирует изменения, которые позволят устранить указанные коррупционные риски и сделать закон возможным для выполнения", - отметили в Нацкомиссии.

Напомним, что 14 июля Верховная Рада Украины легализовала игорный бизнес.

В тот же день Тимошенко и Новинский заблокировали подписание закона о легализации игорного бизнеса. 21 июля Рада разблокировала подписания закона об игорном бизнесе.

28 июля закон о легализации игорного бизнеса передали на подпись Зеленскому.

11 августа документ о разрешении легализации азартных игр в Украине подписал президент.