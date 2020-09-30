Лубкивский прокомментировал возможность вхождения в ТКГ

Он уже имел несколько встреч с народными депутатами

Он уже имел несколько встреч с народными депутатами

Фото из открытых источников

Дипломат Маркиян Лубкивский заявил, что получил от главы делегации в ТКГ Леонида Кравчука и Офиса президента Украины предложение присоединиться к украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом он сообщил изданию "Детектор медиа", передает RegioNews.

"Действительно мне такая позиция поступила от председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука и из Офиса президента. Такое предложение было аргументировано моим опытом дипломатической и безопасной работы. В частности, в "горячих точках": сначала в Союзной Республике Югославия, а затем и в Республике Хорватия. Сейчас я само предложение изучаю и окончательно определюсь в скором времени", – рассказал Лубкивский.

По его словам, сейчас он обсуждает возможность присоединиться к украинской делегации в ТКГ с Леонидом Кравчуком и вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковим.

Лубкивский также отметил, что его могут рассматривать и на другую должность.

"Функционал мой еще в процессе обсуждения. Речь идет о моем привлечении к работе в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Какая это будет функция – спикеры или другая – это еще в процессе обсуждения", – уточнил он.

Дипломат добавил, что имел уже несколько встреч с народными депутатами и пообещал озвучить свое решение в ближайшие дни.

"В этой ситуации я определяюсь. В течение нескольких ближайших дней, думаю, определюсь и решу. Есть определенные "красные линии", которые для меня являются принципиальными. Мне важно, чтобы эти "красные линии" совпадали с "красными линиями" участников украинской делегации в Трехсторонней контактной группе", – пояснил он.

По информации издания, Лубкивский согласится присоединиться к украинской делегации в ТКГ, при условии увольнения первого заместителя главы делегации в ТКГ Витольда Фокина.

Напомним, ранее народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качур заявил, что среди кандидатур на должность спикера украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе является дипломат Маркиян Лубкивский.