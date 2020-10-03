На Донбассе боевики осуществили очередную провокацию вблизи Авдеевки
С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Наши защитники неуклонно придерживаются договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Так, вооруженные формирования Российской Федерации открыли неприцельный огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия неподалеку от населенного пункта Авдеевка. На остальной территории проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина.
Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет.
Отмечается, что военнослужащие Вооруженных Сил совместно с огнеборцами ГСЧС ликвидируют пожары на Луганщине. Сейчас продолжается ликвидация локализованных очагов пожаров вблизи населенных пунктов Кряковка, Трехизбенка, Артема, Старый Айдар и Станица Луганская.
Напомним, за прошедшие сутки боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.