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На Донбассе боевики осуществили очередную провокацию вблизи Авдеевки
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03 октября 2020, 18:27 4

На Донбассе боевики осуществили очередную провокацию вблизи Авдеевки

03 октября 2020, 18:27 4
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Никто из украинских воинов не пострадал
Никто из украинских воинов не пострадал
Фото: из открытых источников
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С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Наши защитники неуклонно придерживаются договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, вооруженные формирования Российской Федерации открыли неприцельный огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия неподалеку от населенного пункта Авдеевка. На остальной территории проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет.

Отмечается, что военнослужащие Вооруженных Сил совместно с огнеборцами ГСЧС ликвидируют пожары на Луганщине. Сейчас продолжается ликвидация локализованных очагов пожаров вблизи населенных пунктов Кряковка, Трехизбенка, Артема, Старый Айдар и Станица Луганская.

Напомним, за прошедшие сутки боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.

ОРДЛО Донбасс ООС боевики обстрелы
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