На Донбассе боевики осуществили очередную провокацию вблизи Авдеевки

Никто из украинских воинов не пострадал

Никто из украинских воинов не пострадал

Фото: из открытых источников

С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Наши защитники неуклонно придерживаются договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, вооруженные формирования Российской Федерации открыли неприцельный огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия неподалеку от населенного пункта Авдеевка. На остальной территории проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет.

Отмечается, что военнослужащие Вооруженных Сил совместно с огнеборцами ГСЧС ликвидируют пожары на Луганщине. Сейчас продолжается ликвидация локализованных очагов пожаров вблизи населенных пунктов Кряковка, Трехизбенка, Артема, Старый Айдар и Станица Луганская.

Напомним, за прошедшие сутки боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.