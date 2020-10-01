"Мы не в СССР и не под Кремлем": Кравчук призвал РФ не выдвигать Украине ультиматумов

Украина заинтересована в конструктивной работе ТКГ

Украина заинтересована в конструктивной работе ТКГ

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Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук призвал Российскую Федерацию разблокировать переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе и не выдвигать стране ультиматумов.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Офис президента Украины.

По словам Кравчука, сейчас нужно сосредоточиться на важных для украинцев вопросах. Так, необходимо работать над реализацией парижских договоренностей "нормандской четверки" для приближения мира. Он отметил, что украинская сторона заинтересована в конструктивной работе ТКГ.

Не выдвигайте нам ультиматумов. Мы не в СССР и не под Кремлем. Украина - независимое государство, которое не позволит диктовать ему любые условия", - обратился Кравчук к российскому представителю Борису Грызлову.

Также Кравчук призвал российскую сторону не создавать "камней преткновения", а "двигаться вперед" в переговорах по Донбассу.

Напомним, ранее Кравчук сделал заявление о переносе ТКГ из Минска.

Также сообщалось, что Зеленский вывел Фокина из состава украинской делегации в ТКГ.