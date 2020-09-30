Дмитрий Ярош предложил президенту свою кандидатуру на должность главы делегации в ТКГ

Ярош считает, что Украине нужен мир в результате победы, а не капитуляции

Ярош считает, что Украине нужен мир в результате победы, а не капитуляции

Командующий Украинской добровольческой армией, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош предложил президенту Владимиру Зеленскому свою кандидатуру на должность главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Об этом Дмитрий Ярош написал на своей странице в Facebook, комментируя увольнение с должности первого заместителя ТКГ Витольда Фокина, сообщает RegioNews.

Ярош также назвал Минские договоренности "злом для Украины".

Нам нужна не капитуляция, а мир путем украинской победы. Чтобы выйти из этой патовой ситуации, предлагаю Владимиру Зеленскому свою кандидатуру в качестве руководителя украинской делегации в ТКГ. Считаю, что любые переговоры с врагом должны проходить с позиции силы, а не немощности и предательства", - написал Ярош.

Побачив інформацію про виведення кремлівського "сліпого бронтозавра" Фокіна зі складу ТКГ... Звичайно, це нічого не... Опубліковано Дмитром Ярошем Середа, 30 вересня 2020 р.

Напомним, сегодня Зеленский вывел Фокина из состава украинской делегации в ТКГ.