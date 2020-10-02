В "Слуге народа" отреагировали на заявление депутата Марченко о помощи Азербайджану

Заявляют, что личные мнения депутатов не являются официальной позицией партии

Заявляют, что личные мнения депутатов не являются официальной позицией партии

Фото: Facebook

В партии "Слуга народа" заявили, что слова депутата Людмилы Марченко о возможности предоставления Украиной военной помощи Азербайджану являются ее личным мнением.

Об этом говорится в заявлении партии в Facebook, передает RegioNews.

Сообщаем, что личные мнения депутатов не являются официальной позицией фракции. И, тем более официальной позицией государства. Народные избранники могут выражать свои мысли и предложения по любым вопросам. Однако решение об оказании помощи другим государствам может принимать только правительство и президент Украины", - говорится в сообщении.

В "Слуге народа" призвали всех представителей власти быть взвешенными в своих заявлениях и комментариях.

В нашей стране проживают многочисленные армянская и азербайджанская диаспоры. Украина на своей территории должна обеспечить мир и межнациональное согласие для всех этнических общин. Мы искренне сочувствуем родным и близким погибших и раненых в результате боевых действий. И желаем мира Южному Кавказу", - сообщили в правящей партии.

Напомним, в "Слуге народа" прозвучала идея военной помощи Азербайджану, Аваков посоветовал "слугам" лечиться.