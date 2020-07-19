"Слуга народа" Третьякова считает зарплату нардепов недостаточной для качественной работы

Депутат уточнила, что речь идет о 32-35 тысячах гривен, которые парламентарии получают "на руки"

Депутат уточнила, что речь идет о 32-35 тысячах гривен, которые парламентарии получают "на руки"

Фото: Центр журналистских расследований

Народный депутат от фракции «Слуга Народа», председатель комитета по соцполитике Галина Третьякова назвала маловатой заработную плату парламентариев, для того, чтобы качественно обеспечивать их работу.

Об этом она заявила в интервью hromadske, пишет RegioNews.

Депутатская заработная плата она не только для депутата. Она небольшая, можно даже сказать, что в реалиях для того, чтобы обеспечить работу народному депутату, она мала", — считает Третьякова.

Народная избранница уточнила, что депутатам начисляют в среднем 42 тысячи грн в месяц, а "на руки" (после вычета налогов) они получают 32-35 тысяч в зависимости от того, уходил ли парламентарий отпуск.

Здесь очень какие-то интересные правила начисления, потому что зарплату мы получаем раз в месяц, у нас нет авансов. Нас все время дергают, это один раз в месяц, месяц прошел, ты получаешь ее 10-15 числа, не успеваешь как-то сформировать свои расходы, для того, чтобы это делать", — отметила депутат.

Вместе с тем большей проблемой она считает низкие выплаты на организацию работы народного депутата. В частности, довольно много времени занимает обработка входящей корреспонденции, чем, по ее словам, в европейской практике занимается офис народного депутата.

Народный депутат должен иметь юридическую поддержку, организационную... должен быть контроль того, что отражается в СМИ. Кроме того, должен быть личный помощник, который будет твой расклад [формировать]... На помощников эта сумма, которая предоставляется, — 42 тысячи гривен на четырех человек. Это мало", — считает Третьякова.

В заключение парламентарий добавила, что действующая организация работающего народного депутата не дает ему возможности "отдать все должное родине во время его каденции".

Напомним, в конце июня в Украине разгорелся скандал из-за высказывания Галины Третьяковой о "некачественных детей".