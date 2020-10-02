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02 октября 2020, 18:01 2

В Николаеве кандидат в депутаты от "Слуги народа", обвиняемый в сепаратизме, снялся с выборов

02 октября 2020, 18:01 2
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Егор Клецов отметил, что не стремился получить мандат любой ценой
Егор Клецов отметил, что не стремился получить мандат любой ценой
Фото: Facebook
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Кандидат от партии «Слуга народа» в Николаевский городской совет Егор Клецов снял свою кандидатуру с выборов после обвинения его в сепаратизме.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Я принял решение отказаться от выдвижения в городской совет от партии "Слуга Народа". Это сложное, но правильное решение. Остаюсь работать на благо горожан. Спасибо за поддержку тем, кто меня поддерживает. Для меня не было целью получить мандат любой ценой", - написал Клецов.

Я принял решение отказаться от выдвижения в городской совет от партии Слуга Народа. Это сложное, но правильное решение....

Опубликовано Егором Клецовим Пятница, 2 октября 2020 г.

Напомним, такое заявление Клецова появилось после того, как волонтер Илья Зелинский разместил в соцсети пост с обвинениями Клецова в сепаратизме.

Слуга народа сепаратизм Николаев депутат горсовет Кандидат
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