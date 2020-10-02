Аваков просит еще 1,9 миллиарда из Фонда борьбы с COVID-19

Средства хотят направить на доплаты полицейским

Средства хотят направить на доплаты полицейским

Фото: Нацполиция

Министр внутренних дел Арсен Аваков просит предоставить дополнительно 1,979 млрд гривен на доплаты полицейским из Фонда борьбы с COVID-19.

Соответствующее письмо направило Министерство внутренних дел в Кабмин, передает RegioNews.

В обращении МВД отмечается, что постановлением КМУ № 485 от 10 июня 2020 года на доплаты полиции было выделено 2,249 миллиарда гривен.

По состоянию на конец августа потрачено 99,4% выделенных средств, а именно 2,237 млрд грн.

В письме МВД предоставлены расчеты, согласно которым, на доплаты 50% оклада полицейским для обеспечения правопорядка и безопасности граждан с 1 августа по 31 ноября 2020 необходимо еще 1,979 гривен.

Напомним, Минфин отчитался об использовании средств фонда по борьбе с COVID-19, непосредственно на предотвращение и борьбу с коронавирусом направлено 38,17 млрд грн.