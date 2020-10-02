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02 октября 2020, 14:15 5

Выборы во время карантина: Рада может собраться на еще одно заседание

02 октября 2020, 14:15 5
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Депутаты должны собраться до 20 октября
Депутаты должны собраться до 20 октября
Фото: flickr
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Верховная Рада может собраться на еще одно внеочередное заседание для принятия закона об особенностях проведения выборов во время карантина.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин во время круглого стола "Местные выборы 2020 и COVID-19", передает RegioNews.

По его словам, проект закона №4117 ни был проголосован из-за внесения изменений в календарный план Верховной Рады.

И после того, как в среду, собственно, произошли изменения календарного плана, он не рассматривался даже на комитете ... Есть заседание, которое состоится 20 числа и будет посвящено вопросам бюджета, я думаю, что следует проводить дискуссии по поводу еще одного внеочередного, чтобы оно произошло раньше", - сказал Безгин.

Он выразил надежду, что несмотря на большое количество больных в Верховной Раде, все же удастся провести необходимое внеочередное заседание.

Напомним, Рада не захотела сокращать рассмотрение закона о выборах во время карантина, предложение поддержали лишь 217 нардепов при 226 минимально необходимых.

карантин Местные выборы Верховная Рада заседание голосование коронавирус
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