Выборы во время карантина: Рада может собраться на еще одно заседание

Депутаты должны собраться до 20 октября

Депутаты должны собраться до 20 октября

Фото: flickr

Верховная Рада может собраться на еще одно внеочередное заседание для принятия закона об особенностях проведения выборов во время карантина.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин во время круглого стола "Местные выборы 2020 и COVID-19", передает RegioNews.

По его словам, проект закона №4117 ни был проголосован из-за внесения изменений в календарный план Верховной Рады.

И после того, как в среду, собственно, произошли изменения календарного плана, он не рассматривался даже на комитете ... Есть заседание, которое состоится 20 числа и будет посвящено вопросам бюджета, я думаю, что следует проводить дискуссии по поводу еще одного внеочередного, чтобы оно произошло раньше", - сказал Безгин.

Он выразил надежду, что несмотря на большое количество больных в Верховной Раде, все же удастся провести необходимое внеочередное заседание.

Напомним, Рада не захотела сокращать рассмотрение закона о выборах во время карантина, предложение поддержали лишь 217 нардепов при 226 минимально необходимых.