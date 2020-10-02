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02 октября 2020, 12:34 6

В Минздраве рассказали, как будут голосовать избиратели с признаками повышенной температуры

02 октября 2020, 12:34 6
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Фото: из открытых источников
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Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что если человек, пришедший на избирательный участок 25 октября, отказывается надеть маску на рот и нос, его все равно нужно допустить к голосованию, но по такому же процессу, как и человека с подозрением на острую респираторную вирусную болезнь.

Как передает RegioNews, об этом сообщает УНН.

На вопрос, в приоритете конституционное право избирателя проголосовать или право на безопасность защиты здоровья, жизни, Ляшко ответил: "Конечно, приоритетнее соблюдение Конституции Украины, осуществить каждому свое избирательное право, гарантированное сегодня Конституцией".

По его словам, все нормативно-правовые акты, в том числе и изменения в постановление о карантине № 641 Кабинета министров Украины, предусматривают возможность осуществить избирательное право каждому человеку.

В постановлении четко прописано, если человек приходит на избирательный участок, ему делают термометрию, и если есть повышенная температура тела и другие признаки острой респираторной вирусной болезни, его допускают к избирательному праву, но в отдельную кабину, с отдельным маршрутом, и об этом сообщают всем присутствующим в помещении избирательного участка", - сообщил Ляшко.

Он подчеркнул, что все должны носить маску, которая прикрывает рот и нос.

"В случае, если человек отказывается одеть маску на рот и нос, его все равно нужно допустить к осуществлению своего избирательного права, но по такому процессу, как и человек с острым респираторным вирусным заболеванием, но после осуществления своего избирательного права он должен нести административную ответственность за нарушение действующего законодательства", - сказал Ляшко.

Напомним, в Украине антирекорды по COVID-19 будут фиксировать до марта, количество случаев за сутки может достигать 7 тысяч.

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коронавирус выборы карантин болезнь Виктор Ляшко
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