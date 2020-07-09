Минфин отчитался об использовании средств фонда по борьбе с COVID-19

Непосредственно на предотвращение и борьбу с коронавирусом направлено 38,17 млрд грн

Непосредственно на предотвращение и борьбу с коронавирусом направлено 38,17 млрд грн

На доплаты к зарплатам работникам, занятым в противодействии эпидемии COVID-19, направлено 2,7 млрд грн.

Об этом сообщило министерство финансов Украины, пишет RegioNews.

Правительство по состоянию на 7 июля в общем израсходовало 54,01 млрд грн из бюджетного фонда по противодействию коронавирусной эпидемии.

Непосредственно на меры предотвращения и борьбы с COVID-19 направлено 38,17 млрд грн, еще 11,48 млрд грн выделены Фонду социального страхования и Фонду общеобязательного социального страхования на случай безработицы, которые выплачивают "карантинные" пособия.

На доплаты к зарплатам работникам, занятым в противодействии эпидемии COVID-19, направлено 2,7 млрд грн, и на денежную помощь по уходу за детьми потерявшим работу из-за карантина - 1,66 млрд грн.

Минфин также сообщил, что по его инициативе принято постановление Кабмина, которое раскрывает бенефициарных владельцев компаний, участвующих в закупках на деньги из фонда COVID-19.

Это ключевой механизм, позволяющий избежать или выявить злоупотребления", - пояснили в Минфине.

Напомним, коронавирус в Украине не спадает: за сутки обнаружили 810 новых случаев