На Хмельниччине "Слуги народа" применяют против оппозиционных кандидатов админресурс – нардеп Арьев

Нардеп от "Европейской солидарности" сообщил о конфликтах в Изяславе и Каменце-Подольском

Нардеп от "Европейской солидарности" сообщил о конфликтах в Изяславе и Каменце-Подольском

Фото: Facebook

«Слуги народа» на Хмельнитчине используют админресурс, чтобы снять с регистрации кандидатов от "Европейской солидарности"

Об этом в Facebook сообщил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев.

Слуги народа" поняли, что пролетают на выборах, и решили атаковать кандидатов от "Европейской Солидарности" с привлечением административного ресурса", - написал Арьев.

В частности в Изяславе кандидат на городского голову от "Слуг народа" Якубец подал иск об отмене регистрации "Евросолидарности" в Изяславской городской совет.

Обосновал" данным управления юстиции, что двое кандидатов от ЕС являются якобы членами других партий. Интересно, что запрос в юстиции делала нардеп от "слуг" Копанчук", - продолжил Арьев.

По словам нардепа, оба кандидата от "ЕС" давно написали заявления о выходе из других партий, но в реестре Минюста этой информации вдруг "не нашлось", поэтому за двух кандидатов "Слуги народа" требуют отменить весь список "ЕС".

Аналогичная ситуация случилась в Каменце-Подольском. Первого номера в списке в горсовет "ЕС" Василия Кобыльника требует снять с регистрации кандидат от "Слуги народа" Самсонюк. Он тоже ссылается на "двухпартийность", хотя Василий Кобыльник вышел из другой партии еще 10 лет назад. Однако, в управлении этого "не увидели", отмечает Владимир Арьев.

Мы будем доказывать свою правоту в суде, хотя понимаем, что админресурс включился против нас в пользу обанкротившейся власти. Мы все равно победим, а народ даст "слугам" то, на что они заслуживают вместе с админресурсом", – резюмировал народный депутат.

Слуги народа поняли, что пролетают на выборах и решили атаковать кандидатов от Европейской Солидарности с... Опубликовано Volodymyr Ariev Четверг, 1 октября 2020 г.

Напомним,"ОПЗЖ" обвинила "Слугу народа" в блокировании регистрации ее кандидатов на Николаевщине.